В Кемерове дали зеленый свет «Зеленым трамваям»

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

C 5 июня они будут курсировать на всех пяти городских маршрутах.

Дело было вовсе не в цвете вагонов, хотя в Кемерове на линии выходят и трамваи именно зеленой расцветки белорусского производства. Уже более 10 лет в городе в рамках Дней защиты от экологической опасности проходит эколого-просветительская акция «Зеленый трамвай», во время которой члены экологических объединений проводят агитационные мероприятия в одном из самых экологически безопасных транспортных средств. Передышку «зеленые» трамваи получили только один раз - три года назад, когда из-за разгула пандемии коронавируса их выход на линии был приостановлен.

В нынешнем году особый акцент был сделан на теме раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Ставшая уже традиционной эколого-просветительская акция стартует обычно во Всемирный день охраны окружающей среды и День российского эколога, отмечаемые 5 июня. В этом году ее провели в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности и всероссийского «Марафона зеленых дел».

Юные экологи - детсадовцы, школьники, студенты, а также их педагоги - рассказывали пассажирам о том, зачем раздельно собирать бытовой мусор и куда сдавать отсортированные отходы.

Не обошлось и без экологических подарков. В ходе акции пассажирам раздавали многоразовые тканевые сумки и бумажные пакеты взамен пластиковых. А в одном из трамваев была проведена экологическая викторина, где призами стали блокноты из переработанной макулатуры.

Предполагается, что «зеленые трамваи» с размещенной в салонах экологической информацией будут курсировать по городу все летние месяцы.