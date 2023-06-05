Футболистки из Кемерова стали чемпионками Сибири

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Турнир на первенство Сибирского федерального округа прошел в городе Железногорск Красноярского края в рамках первенства России среди команд девочек до 13 лет.

В турнире выступили восемь команд: «Смена» (Железногорск), ФК «Иркутск» (Иркутск), «ДЮСШ» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), «СШ по футболу» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск), «Кузбасс-СШОР» (Кемерово), «Байкал» (Иркутск), «Рассвет» (Красноярск).

Кемеровчанки, как сообщила пресс-служба администрации столицы Кузбасса, в пяти проведенных матчах одержали четыре победы и одну встречу завершили вничью, заняв итоговое первое место. Тренируют команду Мария Пешина и Дмитрий Попов.

Кроме того, три представительницы кемеровской команды стали лучшими в отдельных амплуа. Лучшим защитником была признана Варвара Коршунова, лучшим игроком - Варвара Жданова, а бомбардиром первенства - Екатерина Коровина.