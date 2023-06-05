В Кузбассе жители выберут лучшего Народного врача

Фото: пресс-служба АПК

Акция пройдет до Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, в социальных сетях.

Старт голосованию дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник, 5 июня. Его цель - дать возможность жителям региона рассказать о лучших врачах, фельдшерах и медсестрах, работающих в сфере здравоохранения.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, на сегодняшний день в регионе трудятся около 32 тысяч медицинских работников, в том числе 8 171 врач, 20 033 специалиста среднего звена, 3 526 человек младшего медперсонала.

- В Кузбассе одни из самых лучших врачей в стране. На их счету - сотни тысяч спасенных жизней. Они всегда первыми приходят на помощь, всегда на передовой. Уверен, что многим жителям региона есть за что сказать «спасибо» нашим докторам и медсестрам, - отметил Сергей Цивилев.

Для участия в акции достаточно выложить в своем аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» пост с историей спасения, благодарностью или просто коротким рассказом о лучшем, по мнению автора, медицинском работнике. Это может быть фото, текст или видео. Их необходимо сопроводить хештегом #Народный_врач_КуZбасса.