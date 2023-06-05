Суд начал рассматривать апелляционные жалобы осужденных по делу о «Зимней вишне»

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 июня, Кемеровский облсуд начал рассматривать апелляции осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне» Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В., Полозиненко И.В., Никитина А.Т., Антюшина С.И., Генина С.В., Бурсина А.С., их защитников, потерпевших и их законных представителей, представителей гражданских ответчиков на обвинительный приговор Заводского райсуда Кемерова от 30 сентября 2021 года.

В ходе судебного заседания Полозиненко И.В. назначили защитника, а его ходатайство о повторном ознакомлении с материалами дела и аудиопротоколом судебного заседания суда первой инстанции было отклонено.

При этом ходатайства защитников Антюшина С.И. и Полозиненко И.В. об ознакомлении с письменными материалами дела были удовлетворены.

Судебное разбирательство по делу отложено на 10.00 и 14.00 с 26 по 30 июня. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов.