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НовостиОбщество5 июня 2023 12:13

На улице Ульяны Громовой в Кемерове на два дня перекроют движение

Это связано с работами на тепловой сети
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: официальный канал администрации города Кемерово.

Фото: официальный канал администрации города Кемерово.

С 10:00 вторника, 6 июня, по 20:00 четверга, 8 июня, в Кемерове в районе дома №11 на улице Ульяны Громовой будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом предупредили в администрации города.

Причиной этому стали неотложные работы по устранению повреждения на тепловой сети на Южном.

В мэрии напомнили, что в пятницу, 2 июня, на трубопроводе произошел крупный дефект. Для обеспечения горячим водоснабжением нескольких домов организовали временную схему без циркуляции теплоносителя. Горячая вода будет подаваться в нормальном режиме после замены поврежденного участка.