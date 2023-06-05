Кузбасские синоптики предупредили о холодной воде в Томи

Температура воды в кузбасских водоемах далека от подходящей для купания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В такую жаркую погоду, которая установилась в Кузбассе, так и тянет окунуться в водоем. Но именно сейчас это может быть смертельно опасно! По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, до купального сезона еще далеко, ведь пока условия неподходящие: температура воды в Томи на понедельник, 5 июня, была на юге – 10 градусов, на севере чуть теплее - 14 градусов.

В МЧС России напоминают: купание в холодной воде часто приводит к переохлаждению, которое может вызвать судороги в нижних конечностях, что повышает риск утонуть. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже вход в воду по колено может вызвать резкие нарушение ритма сердца. Даже простое окунание в холодную воду также может спровоцировать обострение хронических заболеваний.