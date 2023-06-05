Проникший в школу с оружием кузбассовец предстанет перед судом

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 25-летнего жителя Новокузнецкого района. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и двух эпизодах угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Напомним, в апреле текущего года мужчина, будучи пьяным, пришел в школу, где учится его младший брат, прихватив с собой пневматическую винтовку и спрятав лицо. В образовательном учреждении он направлял оружие на вахтера и директора школы. Побуждения у молодого человека были хулиганскими, однако женщины восприняли его действия как реальную угрозу и вызвали полицию.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.