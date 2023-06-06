Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции задержали пьяного - "бесправника" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске - Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя отечественного автомобиля, который лихачил по городу без прав.

- Нетрезвого горожанина управлявшего машиной без прав привлекли к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста, - пояснили в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В региональной Госавтоинспекции уверены, что пресекли не просто нарушение, но возможно спасли чью-то жизнь, ведь горе - водитель мог в таком состоянии спровоцировать серьезное ДТП или сбить пешеходов.

- Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, или не имеющим права управления, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефонам: 8-(3842)-718-518, 8-(3842)-718-519 или на телефон 02 (с мобильного - 102), - обратились полицейские Кузбасса к неравнодушным гражданам на страницах «КП» - Кемерово».