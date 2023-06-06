Жителям Кузбасса предложили выбрать лучший, реализованный в прошлом году в регионе, проект

Кузбассовцы всегда рады поддержать красивые проекты. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Во вторник, 6 июня, началось голосование в рамках VII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В этом году от Кузбасса на конкурс представлено шесть реализованных в прошлом году проектов.

- Проголосовать за понравившийся проект можно с 1 по 30 июня на портале в моифинансы.рф в разделе «Инициативное бюджетирование» - «Карта проектов». Для того, чтобы голос был засчитан, нужно пройти авторизацию через Google, ВКонтакте, Одноклассники или Яндекс, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

- Для территорий проект - это возможность при финансовой поддержке областного бюджета реализовать идеи местного масштаба. За последние несколько лена региональный конкурс 600 заявок, их которых реализовано 509. Среди них много интересных, все они достойны победы, - отметил первый заместитель председателя правительства Кузбасса - министр финансов Игорь Малахов.