Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 4:31

Жителям Кузбасса предложили выбрать лучший, реализованный в прошлом году в регионе, проект

Проекты - победители получат по 100 тысяч рублей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбассовцы всегда рады поддержать красивые проекты.

Кузбассовцы всегда рады поддержать красивые проекты.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Во вторник, 6 июня, началось голосование в рамках VII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В этом году от Кузбасса на конкурс представлено шесть реализованных в прошлом году проектов.

- Проголосовать за понравившийся проект можно с 1 по 30 июня на портале в моифинансы.рф в разделе «Инициативное бюджетирование» - «Карта проектов». Для того, чтобы голос был засчитан, нужно пройти авторизацию через Google, ВКонтакте, Одноклассники или Яндекс, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

- Для территорий проект - это возможность при финансовой поддержке областного бюджета реализовать идеи местного масштаба. За последние несколько лена региональный конкурс 600 заявок, их которых реализовано 509. Среди них много интересных, все они достойны победы, - отметил первый заместитель председателя правительства Кузбасса - министр финансов Игорь Малахов.