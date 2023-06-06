В Кузбассе опять «минируют» суды

В Кемерове опять "минируют" суды.

Во вторник, 6 июня, неизвестный прислал на почту Кемеровского районного суда сообщение о минировании двух судов областного центра. В письме он угрожал расстрелом и запуском дрона с бомбой на здания судов. Чтобы никто не пострадал, неизвестный предложил перевести на указанный им номер телефона 200 миллионов рублей.

- Вызваны соответствующие службы, проводится эвакуация людей, - рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Напомним, это не первая угроза в адрес судов Кузбасса. Похожий инцидент произошел в Кемерове несколько дней назад, 2 июня. Тогда неизвестный также сообщил о «минировании» нескольких судов в городе и угрожал убить детей.