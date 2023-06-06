В Кузбассе открылась выставка «Уголь России и Майнинг»

В выставке участвуют порядка 500 компаний. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Во вторник, 6 июня, в Новокузнецке торжественно открылась специализированная выставка «Уголь России и Майнинг». Одновременно с ним на территории «Кузбасской ярмарки» стартовали еще три выставки: «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», «Недра России», и «Промтехэкспо».

Несмотря на то, что многие европейские производители ушли с российского рынка, заявки на участие в выставке «Уголь России и Майнинг» подали 500 компаний, как гиганты машиностроения и добывающих отраслей, так и начинающие производители. 120 участников приехали на выставку впервые. Также в этом году очень много компаний из Китая - около 100.

Организаторам даже пришлось увеличить площади экспозиции на 20%, всего публике представлены пять тысяч единиц промышленной техники, оборудования и материалов.

В торжественном открытии «Угля России и майнинга» принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что, несмотря на вызовы времени, российские предприятия продолжают развиваться, открываются новые возможности для бизнеса, который вносит ценный вклад в развитие отечественной горнодобывающей промышленности

- Прошлый год показал, что именно в условиях санкционного давления и ухода отдельных зарубежных компаний из нашей страны отечественные компании получили дополнительный стимул для роста и расширения рынков сбыта собственной продукции, - подчеркнул на открытии Сергей Цивилев.