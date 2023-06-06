Кузбасские полицейские пришли на помощь больной женщине

Кузбасские полицейские Евгений Синельников и Егор Коксин спасли больную женщину.

В Новокузнецке инспекторы дорожно - патрульной службы Евгений Синельников и Егор Коксин помогли автомобилисту доставить в больницу его сестру, нуждавшуюся в экстренной медицинской помощи.

Полицейские патрулировали Куйбышевский район города, когда за помощью к ним обратился житель Прокопьевска. Мужчина рассказал, что его сестре, внезапно стало плохо в машине, и она нуждается в экстренной помощи.

- Суть вопроса мы поняли сразу, поэтому незамедлительно, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль до ближайшей больницы, - рассказал «КП» - Кемерово» Евгений Синельников.

Благодаря слаженным действиям новокузнецких полицейских женщине своевременно была оказана медицинская помощь.

- Житель Прокопьевска, растроганный отзывчивостью сотрудников Госавтоинспекции, поблагодарил их за неравнодушие и профессионализм, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области