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НовостиОбщество6 июня 2023 13:22

Кузбасские полицейские пришли на помощь больной женщине

Машину, где она находилась, сотрудники Госавтоинспекции оперативно сопроводили до больницы
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские полицейские Евгений Синельников и Егор Коксин спасли больную женщину.

Кузбасские полицейские Евгений Синельников и Егор Коксин спасли больную женщину.

В Новокузнецке инспекторы дорожно - патрульной службы Евгений Синельников и Егор Коксин помогли автомобилисту доставить в больницу его сестру, нуждавшуюся в экстренной медицинской помощи.

Полицейские патрулировали Куйбышевский район города, когда за помощью к ним обратился житель Прокопьевска. Мужчина рассказал, что его сестре, внезапно стало плохо в машине, и она нуждается в экстренной помощи.

- Суть вопроса мы поняли сразу, поэтому незамедлительно, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль до ближайшей больницы, - рассказал «КП» - Кемерово» Евгений Синельников.

Благодаря слаженным действиям новокузнецких полицейских женщине своевременно была оказана медицинская помощь.

- Житель Прокопьевска, растроганный отзывчивостью сотрудников Госавтоинспекции, поблагодарил их за неравнодушие и профессионализм, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области