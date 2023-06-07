Новокузнецк присоединился к Хартии устойчивых городов России. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В среду, 7 июня, на полях специализированной выставки технологий горной разработки «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке мэр города Сергей Кузнецов подписал документ о присоединении южной столицы Кузбасса к «Хартии устойчивых городов России».

Хартия объединяет три основных направления - окружающую среду, социальное благополучие, качественное управление.

- Присоединяясь к Хартии, город соглашается содействовать повышению качества повседневной жизни горожан через внедрение во все свои проекты и инициативы принципов устойчивого развития, - сказал Сергей Кузнецов.

Оценивать успех от реализации проектов можно будет при помощи Индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ.

- Хартия объективно покажет, в каких направлениях в первую очередь необходимо совершенствоваться Новокузнецку, - сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Новокузнецк станет пилотным городом по реализации «Хартии устойчивых городов России».

Новокузнецк строили удивительные люди, которые одновременно и создавали современную промышленность, и старались сделать город-сад - стремились совместить заводы с комфортной средой. И мы до сих пор пользуемся этой инфраструктурой,- подчеркнул Сергей Цивилев.