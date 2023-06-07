В Кемерове с 7 июня изменится организация движения на одном из перекрестков

Фото: администрация г. Кемерово.

Со среды, 7 июня, в областном центре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тухачевского изменится организация дорожного движения - из-за реконструкции светофорного объекта. Об этом предупредили в администрации Кемерова.

Так, по проспекту Ленина при движении от улицы Центральный проезд станет больше полос – вместо четырех их будет пять. Вместо разделительной полосы появится полоса для поворота налево.

Отмечается, что дорожные знаки будут заменены, а также появится соответствующая горизонтальная дорожная разметка. Водителей попросили обращать на них внимание при движении.