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НовостиОбщество7 июня 2023 3:22

В Кемерове с 7 июня изменится организация движения на одном из перекрестков

Увеличится количество полос для движения
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Со среды, 7 июня, в областном центре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тухачевского изменится организация дорожного движения - из-за реконструкции светофорного объекта. Об этом предупредили в администрации Кемерова.

Так, по проспекту Ленина при движении от улицы Центральный проезд станет больше полос – вместо четырех их будет пять. Вместо разделительной полосы появится полоса для поворота налево.

Отмечается, что дорожные знаки будут заменены, а также появится соответствующая горизонтальная дорожная разметка. Водителей попросили обращать на них внимание при движении.