31 млн рублей штрафов получили кузбассовцы за нарушение особого противопожарного режима

Фото: МЧС России по Кузбассу.

В период действия особого противопожарного режима - с 15 апреля по 1 июня - не все жители Кузбасса послушно его соблюдали, за что и поплатились. В МЧС России по Кузбассу подвели итоги особого режима.

Так, за разведение костров, выжигание сухой травы и нарушения требований пожарной безопасности сотрудниками МЧС было составлено 115 протоколов по ч. 2. ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, более 500 протоколов по различным правонарушениям в области пожарной безопасности составили специалисты других министерств, областных и муниципальных органов власти. Сумма штрафов, вынесенных кузбассовцам, превысила 31 миллион рублей.

Напомним, уже более 10 лет каждый год в области вводится особый противопожарный режим, который предусматривает установление дополнительных требований пожарной безопасности и увеличение штрафов за их нарушение.

Несмотря на завершение особого режима, в региональном МЧС рекомендовали кузбассовцам соблюдать осторожность с огнем в природной среде и напомнили, что одной из основных причин пожаров остается неосторожное обращение с огнем.