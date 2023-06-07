Памятник Герою России Ольге Кочуре появится в Новокузнецке

Памятник Герою России Ольге Кочуре установят в Новокузнецке.

В Новокузнецке на площади Защитников Донбасса установят памятник легендарной Корсе, Герою России и Герою Донбасса Ольге Кочуре, погибшей под Горловкой 3 августа минувшего года.

И площадь, и памятник в завершающей стадии строительства. Это будет настоящий мемориал. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во вторник, 6 июня, проинспектировал стройку в ходе рабочей поездки в Новокузнецк.

- Мы должны сделать очень достойным этот комплекс в честь наших героев, которые защищают Донбасс. Чтобы этим парком все гордились, и это место стало любимым у новокузнечан, - подчеркнул Сергей Цивилев.

На территории мемориала также предусмотрены площадки для воркаута, памп-трека, паркура и стритбола, баскетбола, скейт-парк, детские игровые и развивающие комплексы, места для прогулок, отдыха и занятий йогой.

- Для проведения концертов в парке установят сцену, амфитеатр и светодиодные экраны. Центр площади украсят фонтаны. На площади полностью заменят покрытие, обновят наружное освещение, установят видеонаблюдение. К годовщине гибели Ольги Качуры 3 августа будет готов мемориальный комплекс, благоустройство площади завершат в течение сентября, - сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка.