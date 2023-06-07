Исследование Yota: в России трафик на криптокошельки за год упал на 35%

Фото: пресс-служба Yota.

Специалисты Yota выяснили, что в России пошел на спад спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022, - весной трафик на таких ресурсах был на 35% ниже.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи перестают ими интересоваться. Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории - людей в возрасте 21-35 лет (61% от общего трафика): в 2023-м их доля сократилась на 10%.

Однако категория 50+, наоборот, присматривается к цифровым активам - наибольший прирост трафика отмечается именно среди этой возрастной категории. Тем не менее пользователей старшего поколения все же немного.