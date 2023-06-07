Первый целевой набор абитуриентов открыли в медицинском колледже Кузбасса

В Кемеровском медколледже впервые открыли целевой набор студентов

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Кузбасском медицинском колледже в Кемерове впервые открыт целевой набор абитуриентов. Бесплатно здесь будут учиться 420 юношей и девушек.

Целевой набор восполнит нехватку специалистов, прежде всего, в малых населенных пунктах и отдаленных территориях региона. Теперь больницы, поликлиники и фельдшерско - акушерские пункты смогут по своему заказу готовить нужных специалистов. А молодые люди после учебы, будут гарантировано, трудоустроены, - отметил Сергей Цивилев.

- Обучение в медколледже будет проходить в рамках целевых контрактов, которые каждый абитуриент заключит с министерством здравоохранения Кузбасса и медицинской организацией. По условиям контракта студент-целевик после окончания колледжа должен отработать в медицинской организации не менее трех лет. Подавать документы на целевое обучение по принципу «одного окна» можно уже сегодня - напрямую в Кузбасский медицинский колледж, а также с 8 июня в его филиалы в Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.