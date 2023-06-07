В Кузбассе нейрохирурга обвинили в крупной взятке

Кузбасского нейрохирурга обвинили в крупной взятке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе заведующего нейрохирургическим отделением одной из больниц области обвинили в получении крупной взятки.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, 61-летнего заведующего нейрохирургическим отделением одной из больниц обвиняют по статье 290 (часть 5) УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере).

- В конце 2020 года кузбасский врач согласился за вознаграждение предоставить коммерческой организации региона информацию о планируемых в его отделении закупках медицинских расходных материалов и изделий, а затем внести в заявки сведения о продукции, которую может поставить именно эта коммерческая фирма. Сумма взятки составила 300 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Следкома Кузбасса.

В региональном силовом ведомстве уточнили, что на имущество нейрохирурга, в том числе недвижимое, наложен арест на 2,5 миллиона рублей.

- Доказательная база собрана следствием вполне достаточная, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК России по Кемеровской области.