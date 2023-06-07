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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:06

В Кузбассе осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти после копроратива

Наутро после произошедшего кузбассовец пытался покончить с собой
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2022-го в Мариинске 32-летний местный житель вернулся с корпоратива в преддверии Нового года поздно и пьяным, из-за чего у него вспыхнул конфликт с сожительницей. Закончилась ссора избиением женщины - мариинец как минимум 13 раз ударил ее руками по голове.

Проснувшись утром, агрессор обнаружил, что пострадавшая мертва. Никому не сообщив об этом, мужчина съездил на работу, вернулся домой и попытался покончить с собой.

Однако план не реализовался - пропажей к тому моменту уже умершей женщины обеспокоились ее коллеги и сообщили правоохранителям, а те организовали поиски, в ходе которых пришли в дом сожителей.

В квартире было обнаружено тело женщины без признаков жизни, прибывшие медики констатировали смерть. Мариинцу промыли желудок, и он рассказал, что произошло.

На заседании суда кузбассовец раскаялся в содеянном. В результате Мариинский горсуд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Обжаловать приговор осужденный не стал, сообщили в пресс-службе суда.