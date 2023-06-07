Экотуризм принесет 120 млрд прибыли сельскому хозяйству

Фото: пресс-служба РСХБ.

По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, к 2025 году треть турпотока на сельских территориях России составят экотуристы (2 из 5 млн), что принесет до 100-120 млрд рублей в год реального дохода в сельской местности и составит до 2,2 % от прибыли сельского хозяйства.

Экотуризм в России развивается благодаря реализации комплекса мер в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», формированию правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также привлечению инвесторов для создания объектов инфраструктуры.

Кроме того, дальнейшее развитие сельского туризма поддерживается быстрым внедрением цифровизации. Онлайн-сервисы Россельхозбанка способствуют этому - банк запустил первую в стране платформу по агротуризму в регионах России - Свое За городом. На ней зарегистрировано 360 фермеров, предлагающих более 1500 туров, 214 из которых гастротуры, 600 экотуры, 482 агротура.

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