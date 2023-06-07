Goodline Open 2023 прошел в Кемерово: рассказываем, как это было

Фото: пресс-служба Goodline.

Гранд-финалы Dota 2 и CS:GO и косплей-шоу

Ключевое событие киберспортивного фестиваля для игроков — решающее состязание среди сильнейших команд по двум популярным игровым дисциплинам. Зрители смотрели игры вживую на большом экране в главном зале ГЦС.

По итогам гранд-финалов чемпионами стали сборные команды из разных городов Сибири: HELPers (Dota 2) и kiLLAKiLL (CS:GO). Поздравляем победителей!

- Хочу сказать большое спасибо Goodline Open за возможность выйти поиграть перед зрителями и получить эти эмоции! — поблагодарил Владимир Шурыгин, капитан команды kiLLAKiLL.

Фото: пресс-служба Goodline.

Ни один Goodline Open не проходит без яркого косплей-шоу: участники перевоплощаются в героев популярных фильмов, игр и комиксов. Презентация костюмов сопровождается настоящим шоу, победителей в котором выбирают зрители. В образах приходят и те, кто не участвует в основном конкурсе — в этот раз их тоже отметили и вручили подарки.

- Каждый раз эмоции, каждый раз очень много гостей, я каждый раз сюда иду, как на праздник! — поделилась впечатлениями Анна Михеева, участница косплей-шоу.

Фото: пресс-служба Goodline.

Активности и интерактивные зоны для гостей

Goodline Open — это не просто турнир между командами, это важное событие для огромного сообщества со своей непередаваемой атмосферой. Поэтому зрелищными гранд-финалами и косплей-шоу Goodline Open традиционно не ограничился: для всех гостей и зрителей фестиваля работали бесплатные интерактивные зоны: аквагрим, VR-зона, зона личного зачета от партнера WhyKick, настольные игры и многое другое.

Для любителей посоревноваться прошли мини-турниры по Just Dance, Mortal Kombat 11 и FIFA23. Чтобы получить дозу приятной ностальгии, можно было поиграть в Dendy, Sega или PlayStation 1, а для желающих проявить свои интеллектуальные способности организовали зоны по PlayLink-игре «Знание — сила» и Jackbox Fun.

Фото: пресс-служба Goodline.

- Впервые была на этом мероприятии, ушла оттуда с хорошими впечатлениями. Думала, не смогу провести там весь день, но были разные локации с играми, где проводишь время и не замечаешь, как летит день! Все супер круто организовано, к сожалению, не удалось выиграть что-то в розыгрыше, но подарки были достойные! — комментирует участница киберфеста.

Еще одно событие Goodline Open 2023 для зрителей — шоу-матчи по популярным и зрелищным игровым дисциплинам Call of Duty: WarZone 2.0 и Valorant. Команды набирались случайным образом из всех желающих в зрительном зале. Победители получили ценные памятные призы.

Новинка этого года от организаторов — оффлайн-квест со сбором наклеек на зонах. Среди всех, кто набрал необходимое количество наклеек, были разыграны несколько призов от партнера фестиваля KFC, главный из которых — игровая приставка Nintendo Switch.

Фото: пресс-служба Goodline.

Помимо традиционной фотобудки с мгновенной распечаткой снимков для участников киберфеста установили видеоспиннер со съемкой 360 градусов, функционировали две фотозоны.

В завершении Goodline Open среди всех гостей фестиваля была разыграна игровая приставка PlayStation новейшего поколения, счастливчик был выбран случайным образом с помощью лототрона.

- Видим количество зрителей и участников, читаем отзывы и понимаем: мы не зря вкладываем столько сил и души в организацию Goodline Open. Не собираемся останавливаться на достигнутом, будем стараться делать киберфест еще масштабнее, еще ярче и еще интереснее для вас! – сказал Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open.

Организатор мероприятия — кузбасский интернет-провайдер Goodline — с 2008 года поддерживает киберспорт и собирает любителей и профессионалов разных игровых дисциплин на различных площадках в крупнейших городах региона.