Кемеровские огнеборцы спасли двух человек из горящей многоэтажки

Фото: МЧС Кузбасса.

Накануне в 23:27 в МЧС Кузбасса поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном доме на улице Рекордная в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие пожарные увидели, что горит квартира на четвертом этаже. Восемь жильцов дома самостоятельно покинули свои жилища, еще двух из горящей квартиры спасли огнеборцы во время разведки.

В считанные минуты пожар был ликвидирован силами 13 человек на трех единицах техники. В результате возгорания в одной из комнат обгорели вещи и мебель на площади 10 кв. м. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.