Три с половиной миллиона похитила у кузбассовцев директор турфирмы

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора одной из новокузнецких турфирм, ранее судимую 36-летнюю женщину, обвинили в похищении у клиентов трех с половиной миллионов рублей.

Об обмане сообщили в полицию клиенты турфирмы. Они рассказали, что оплатили туристические путевки, но на отдых выехать так и не смогли, поскольку турфирма не выполнила своих обязательств. Пострадали 17 человек.

- В ходе следствия выяснилось, что руководитель турфирмы, заключая договоры со своими клиентами, изначально знала, что не имеет финансовой возможности исполнять свои обязательства. А на полученные от клиентов за путевки деньги она попросту гасила свои кредиты в банках, отдавала долги знакомым и платила из этих средств себе зарплату. Для привлечения туристов обвиняемая сообщала им заведомо недостоверные сведения о скидках, озвучивала стоимость путевок ниже фактической, а также сообщала ложную информацию о якобы забронированном туре, - рассказали о деталях мошенничества в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность фигурантки, собрана следователями в полном объеме. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.