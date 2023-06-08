Новые образовательные пространства для школьников открыли в Кемерове

Юные кемеровские туристы осваивают новое снаряжение.

В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Кемерове открыли новые образовательные пространства. В школах и домах творчества города появились туристический и театральный классы, медиацентр и кабинеты экологии.

В Доме детского творчества Рудничного района областного центра открыли туристический класс. Туристическое снаряжение для него - рюкзаки, палатки, спальные мешки, компасы, GPS-навигатор, рации, аптечки, костровое снаряжение - закупили на федеральные средства. Туризмом здесь будут заниматься 120 подростков.

- После теоретических уроков ребята уже отправились в свой первый, пока короткий, поход на берег Томи. Здесь юные туристы учились устанавливать палатку, определять свое местоположение, закрепили знания, полученные на уроках географии и биологии, - рассказали «Комсомолке» в отделе образования кемеровской мэрии.

В кемеровском лицее №89 появился медиацентр. Вскоре здесь заработает школьное телевидение, одной из первых программ станет «День здоровья» вместе с известными кемеровскими спортсменами, которые сначала провели «зарядку с чемпионом» для ребят из пришкольного лагеря, а потом пообщались с юными журналистами в студии.

- У творческой команды много планов: подготовка фоторепортажей, прямая трансляция школьных мероприятий, интервью с интересными горожанами, видеоролики. Есть идеи по созданию авторских программ, популяризирующих чтение, помогающих подготовиться к экзаменам, - сообщили в кемеровской школе №89.

В Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной, в школах №80 и 90 появились современные кабинеты экологии, в гимназии №42 - театральная студия.

Экоаудитории помогут школьникам понять, насколько важна экология в нашем регионе. Специально для экологической образовательной программы для школьников уже подготовлены мастер-классы, различные методики, которые будут реализованы в следующем учебном году.

- Театральная студия в школе №42 раскроет талантливых ребят. Возможно, кто-то из них увлечется сценой и найдет себя в театре. Но самое главное - студия научит школьников правильно мыслить, говорить, понимать русскую и зарубежную литературу, - отметили в администрации Кемерова.