В Кемерове до конца лета перекроют движение на участке улицы Дзержинского

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове с 9 июня по 31 августа будет перекрыто движение по нечетной стороне улицы Дзержинского на участке от улицы Красноармейской до проспекта Ленина. Это связано с проведением реконструкции тепловых сетей, предупредили в СГК. Объехать участок можно по улицам Черняховского или 50 лет Октября. При этом движение по четной стороне сохраняется.

Из-за проведения ремонтных работ на участке изменятся и схемы движения общественного транспорта, а конкретно маршрутов:

- №3 «Химпром – д.п. «Комсомольский»;

- №6 «Химпром - пос. Казачий»;

- №7 «Драмтеатр – Детский сад»;

- №9 «КЭМЗ – Сельхозкомплект»;

- №37 «Токем – ул. Мичурина»;

- №40 «Прогресс – д.п. «Комсомольский»;

- №145 «с.о. Сухой Искитим - д.п. «Ж/д вокзал»;

- №170э «ЖК Солнечный бульвар - д.п. «Ж/д вокзал»;

- №179э «Ж.р. Кедровка - д.п. «Ж/д вокзал».

У них изменится путь движения в прямом направлении: ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина и далее своими маршрутами. В обратном направлении ничего не изменится. Трамваи будут ходить по обычной схеме.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта можно в УЕЗТУ по телефону 57-46-57 ежедневно с 07:00 до 23:00.

ВАЖНО! Для увеличения пропускной способности улицы 50 лет Октября на период работ, то есть с 9 июня по 31 августа, будет запрещена парковка автотранспорта в крайних правых полосах.