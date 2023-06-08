Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на кузбасской трассе

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Сегодня, 8 июня, примерно в 10:40 на 237-м километре трассы Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк столкнулись Toyota Corolla Spacio и BMW X4, в результате чего погиб один человек, еще нескольким понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель Toyota, ехавший со стороны Новокузнецка в сторону Таргая, выехал на обочину и не справился с управлением, из-за чего вылетел на встречку, где врезался в BMW, двигавшийся в сторону Новокузнецка.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В результате автоаварии водитель японского автомобиля скончался на месте, водитель и пассажир немецкой машины получили травмы, их доставили в медучреждение, ребенку понадобилась помощь. Несовершеннолетний пассажир Toyota не пострадал благодаря использованию детских удерживающих устройств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.