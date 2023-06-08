Кемеровчан приглашают на экскурсию к органу

Гости экскурсии смогут послушать и шедевры органной музыки. Фото: Екатерина САРДАКОВА

У кемеровчан есть возможность посетить редкую экскурсию, которая проводится один раз в несколько месяцев, а то и в год. Это экскурсия «В гостях у Его Величества Органа», которую организует Филармония Кузбасса.

Экскурсия поможет гостям узнать массу занимательных фактов из биографии Его Величества, посидеть на месте органиста, заглянуть внутрь инструмента, увидеть многообразие его труб и сфотографироваться.

Об истории органа, о том, кто был инициатором его установки в Кузбассе, его особенностях, о том, как устроен орган, почему у него так много труб, почему в дереве, а не в металле корпус инструмента, зачем нужны педали и что делает ассистент органиста, зачем органисту зеркальце, почему клавиши расположены в три ряда, а не в один как у рояля – об этом и многом другом расскажет на экскурсии Елена Шевченко – солистка филармонии, лауреат международных конкурсов (орган).