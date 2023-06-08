Кузбассовцы стали звонить через Telegram почти в два раза чаще

Фото: пресс-служба МегаФона.

Весной интернет-трафик в мессенджерах у кузбассовцев вырос на 53% по сравнению с тем же периодом в 2022-м. Специалисты МегаФона составили топ популярных сервисов для обмена быстрыми сообщениями.

На первом месте Telegram, которому кузбассовцы стали чаще отдавать предпочтение. Им пользуются в 1,6 раза больше, чем годом раннее, а количество звонков выросло до 91%. Также пользователи в 13 раз чаще скачивали фото и видео, чем загружали. Поэтому МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram на 40% - до 1400 Гбит/с.

Второй в топе WhatsApp. Общий объем данным увеличился на 28%, а количество звонков – на 21%. Медиатрафик вырос на 34% по сравнению с 2022-м. На третьем месте Viber, при этом сервис теряет аудиторию - трафик снизился на 19%, а число звонков – на 33%.

Весной в мессенджерах пользователи «прокачали» около 2,5 млн гигабайт данных. Год назад в Кузбассе через мессенджеры прошло около 1,6 млн гигабайт информации.

- Мессенджеры сегодня это из основных средств коммуникации как личной, так и деловой, источник новостного контента, бизнес-инструмент. Для того, чтобы наши абоненты могли пользоваться любыми приложениями с комфортом, мы активно развиваем инфраструктуру связи. Только в Кемерове в этом году инженеры МегаФона уже обновили 150 базовых станций во всех жилых районах – вдоль автомагистралей, вблизи промышленных и деловых комплексов, — комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.