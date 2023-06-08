12 июня в Кемерове ограничат движение у Московской площади

Фото: администрация г. Кемерово.

В понедельник, 12 июня, в Кемерове в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города у Московской площади будут ограничены движение и парковка.

Отметим, что сам проспект Притомский будет открыт для движения, поэтому добраться до площади можно будет на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком. Пешеходные переходы в районе виадука будут работать в штатном режиме, а не в режиме желтого мигающего, чтобы избежать заторов.

С 08:00 12 июня до 00:00 13 июня будет запрещено движение по Фестивальному проезду между Ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью, с 14:00 12 июня до 00:00 13 июня – на дублере Притомского проспекта от Московской площади до «Кузбасс-Арены», с 10:00 12 июня до 00:00 13 июня – на набережной Томи в районе Московской площади.

Кроме того, с 20:00 воскресенья, 11 июня, до 00:00 вторника, 13 июня, стоянка для автомобилистов будет запрещена:

- по обеим сторонам улицы Терешковой от виадука до Октябрьского проспекта;

- на дублере Притомского проспекта от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена»;

- на парковках, прилегающих к Московской площади.

Будет работать эвакуатор, который переместит автомобили на парковку «Кузбасс-Арены». Этой парковкой могут воспользоваться люди, приехавшие на личном авто, также они могут поставить машины на дублере проспекта Притомского.