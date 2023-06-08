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НовостиОбщество8 июня 2023 11:05

Кемеровчане 12 июня смогут приехать на праздник на шаттлах

Также увеличится количество регулярных маршрутов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В понедельник, 12 июня, в День города в Кемерове людей к месту проведения праздничных мероприятий - Московской площади - довезут шаттлы, в которых будет обычная стоимость проезда и действуют все льготы и проездные. Отправляться они будут от 1-го Универсама (ул. Кирова) и Сельской больницы.

Помимо этого, до площади можно будет добраться и на регулярных автобусах - №84, №88 и №90а. Они будут работать по новому расписанию, а также увеличится их количество.

После фейерверка кемеровчане и гости города смогут воспользоваться общественным транспортом, сообщили в администрации города.