Кемеровчане 12 июня смогут приехать на праздник на шаттлах

Фото: администрация г. Кемерово.

В понедельник, 12 июня, в День города в Кемерове людей к месту проведения праздничных мероприятий - Московской площади - довезут шаттлы, в которых будет обычная стоимость проезда и действуют все льготы и проездные. Отправляться они будут от 1-го Универсама (ул. Кирова) и Сельской больницы.

Помимо этого, до площади можно будет добраться и на регулярных автобусах - №84, №88 и №90а. Они будут работать по новому расписанию, а также увеличится их количество.

После фейерверка кемеровчане и гости города смогут воспользоваться общественным транспортом, сообщили в администрации города.