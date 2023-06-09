Геолого-палеонтологическим полигоном мирового уровня станет кузбасская деревня Шестаково

Кузбасская деревня Шестаково может стать центром мировой науки.

Условия, в которых 250 миллион лет назад в кузбасской деревне Шестаково жили динозавры, поможет разгадать созданный в регионе геолого-палеонтологический полигон.

- Шестаковский палеонтологический комплекс позволяет ученым изучать эру динозавров. Уверен, что здесь произойдет не одно открытие. Шестаково вполне может стать объектом мирового уровня, интересным научному сообществу и туристам, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Палеонтологи из Кузбасса и Томска уже определили глубину залегания самого раннего слоя, он составил 100 метров. Для проведения исследования организовано бурение скважины на вершине горы Крутошишка. Пройдено 200 метров. Изучение отобранного керна позволит выявить мощность костеносных отложений раннемелового возраста и подтвердить статус Шестаковского палеонтологического комплекса как одного из крупнейших в мире.

- Вся эта работа поможет нам выбрать новые площадки для ведения дальнейших палеонтологических раскопок, - сообщил «Комсомолке» доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского государственного университета Алексей Файнгерц.

Кузбасские и томские ученые скоро намерены провести геофизические исследования скважины Шестаковская - 1. Таким образом, палеонтологи определят естественную радиоактивность и электрическое сопротивление горных пород.

Напомним, в деревне Шестаково с 23 по 25 июня пройдет второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» – один из самый крупномасштабный летних фестивалей России. Ожидается, что его участниками в этом году станут около 60 тыс. человек. Мероприятие объединяет науку, творчество и новейшие технологии.