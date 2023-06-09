«Говорящий» светофор установили в Кемерове

"Говорящий" светофор остановили в Кемерове.

В Кемерове на проспекте Октябрьский возле областной больницы заработал экспериментальный «говорящий» светофор

Как только светофор включает зеленый цвет из небольшого динамика раздается человеческий голос: «Переход проспекта Октябрьский разрешён», дальше только звуковой сигнал перехода. Перед окончанием зелёной пешеходной фазы воспроизводится сообщение «Заканчивайте переход».

Как сообщили в кемеровской мэрии, громкость светофора регулируется автоматически.

- В зависимости от времени суток и дня недели. В вечернее время и выходные дни светофор говорит тише, чтобы не нарушать покой живущих рядом граждан, - сообщили в администрации областного центра

Специалисты Центра организации дорожного движения города отмечают, что «говорящий» светофор поможет слабовидящим пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке, и сделает переход через дорогу более безопасным для детей.