В Кемерове изменили сроки отключения горячей воды

В двух кемеровских районах сдвинули график отключения горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

График отключения горячей воды сдвинули на две недели вперед в двух кемеровских районах.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, график отключения горячей воды изменены в Центральном и Заводском районах.

- Изначально в этих районах планировалось отключить горячую воду с 13 июня по 26 июня. Однако график сдвинули по техническим причинам почти на две недели вперед. Горячее водоснабжение здесь будет отключено с 26 июня по 9 июля, - рассказали «Комсомолке» в СГК.

Энергетики еще раз уточнили, что гидравлические испытания необходимы, чтобы подготовить тепловые сети к зиме.