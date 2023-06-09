Жительница Кузбасса стала «инвестором» за два с половиной миллиона рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых кузбассовцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Белова хотела стать начинающим инвестором и перевела мошенникам более 2,6 миллиона рублей.

- Очень хотелось подзаработать, нашла в Интернете предложение интересное предложение. По ссылке инвестпроекта оставила свой телефон. Обрадовалась когда перезвонили, установила по просьбе компании на телефон специальное приложение. Поверила, взяла в банках два кредита добавила свои деньги и перевела на указанный счет в надежде хорошей прибыли. А когда надумала получить свой доход меня попросили пополнить счет. Только тогда все поняла. Но было поздно, - рассказала потерпевшая, диспетчер одного из беловских предприятий.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники уголовного начали поиск телефонных аферистов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.