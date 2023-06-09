Водопровод в частично оставшийся без воды кемеровский поселок начнут строить уже в этом году

Воду в кемеровском поселке Пионер восстановят в следующем году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водопровод в оставшийся без воды кемеровский жилой район начнут строить уже в этом году. А в 2024 году водоснабжение в районе Пионера полностью восстановят. Об этом на своей страничке в Телерам сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Строительство водопровода, который должен обеспечить жителей кемеровского поселка стабильной водой, начнется не через пять лет, а уже в этом году.

Северо - Кузбасская энергетическая компания согласилась передвинуть сроки строительства водопровода в поселок Пионер с 2028 года на текущий. Сегодня достигли договоренности, что работы надо начинать незамедлительно, чтобы к следующему лету водовод полноценно функционировал. Водопровод начнут строить в сентябре, а закончат в мае следующего года, - сообщил в соцсети глава Кемерова.

Но перебои с водой в поселке временно сохранятся. В частности на улицах 3-й Ряжской, Южной, Юбилейной и Фестивальной. Воду для нуждающихся продолжат подвозить в автоцистернах. Заявку можно оставить диспетчеру теруправления по телефону 32-10-71.

Напомним, в начале июня жители Пионера остались без воды в кране.