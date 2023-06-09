Зело красно: десять старорусских городов, популярных у туристов из Кузбасса

Первое место у туристов из Кемеровской области занял Нижний Новгород. Фото: Пресс-служба Tele2.

Tele2 - российский оператор мобильной связи ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов из Кемеровской области. В мае-сентябре 2022 года кузбассовцы чаще всего ездили в Нижний Новгород, Рязань и Тулу. А среди направлений, только набирающих популярность, лидирует город Углич Ярославской области.

На основе обезличенных данных Tele2 проанализировала туристическую привлекательность 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами. По итогам отпускного сезона 2022 года первое место у туристов из Кемеровской области занял Нижний Новгород. Наиболее популярными туристическими локациями стали Кремль, Нижне- и Верхне-Волжская набережная, парк 800-летия Нижнего Новгорода, набережная Федоровского и парк «Швейцария».

На втором месте по популярности среди старорусских городов оказалась Рязань, на третьем – Тула. Также в десятку рейтинга вошли Ярославль, Тверь, Владимир, Сергиев Посад, Кострома, Вологда и Великий Новгород.

Еще несколько направлений активно набирают популярность у кузбассовцев. В городе Углич Ярославской области число путешественников из Кемеровской области увеличилось на 86% по сравнению с 2021 годом. Также более чем в полтора раза вырос турпоток в город Белозерск Вологодской области и город Волоколамск Московской области, на 38% – в город Торжок Тверской области.

Путешествуя по старорусским городам, кузбассовцы проговорили по телефону 17 000 часов и использовали 70 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Белозерске, а больше всего «качали» – в Волоколамске.

Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Больше». Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2», нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе – скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию «Усадьба древнерусского рушанина». Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.