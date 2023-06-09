В Кузбассе стартовал мультифестиваль "ПРОГЕШ".

В Шерегеше начался Второй летний мультифестиваль «ПРОГЕШ». Его участников ждут десяти развлечений и деловых программ, от костюмированного представления и кулинарного шоу до «Таежной гонки» и профессиональных боев по ММА и кикбоксингу под открытым небом.

- Благодаря фестивалю «ПРОГЕШ» удается продемонстрировать гостям огромный потенциал летней Горной Шории, предоставив им возможность насладиться такими разнообразными активностями, как треккинг по густой тайге, яркие шоу, присутствие этнического колорита, ощущения от экстремальных видов спорта и многого другого, - рассказал «Комсомолке» сказала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Завершится фестиваль зрелищным событием. 11 июня впервые состоится вечер единоборств «Сила Сибири ПРОГЕШ» – совместный турнир Open FC 31 и ASI Championship. Главным боем вечера станет поединок самого титулованного кикбоксера страны, прокопчанина Артема Вахитова с египтянином Ашрафом Башанди.