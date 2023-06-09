Кузбасс сам накормит себя свежими овощами

Кузбасс сам кормит себя овощами и зеленью.

Тепличные хозяйства Кузбасса уверенно наращивают поставки свежих овощей для жителей региона. За пять месяцев 2023 года в тепличных хозяйствах области выращено 7,59 тысячи тонн огурцов помидоров и зелени. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 24% больше, чем за январь-май 2021 года.

- Самообеспеченность региона овощами составляет почти 45% Задача - выйти на полное обеспечение потребности региона в натуральной продукции. В условиях нашего климата развиваем именно тепличный способ выращивания овощей, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Министерстве сельского хозяйства региона отметили, что тепличные хозяйства сегодня могут получать льготные кредиты от 1% до 5% - как краткосрочных (до года), так и инвестиционных (от 2 до 12 лет).

- В минувшем году льготные краткосрочные кредиты были предоставлены на сумму 200 млн рублей. Такую же сумму получили аграрии регионов. За 5 месяцев 2023, - рассказали Минсельхозе Кузбасса.