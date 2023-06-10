В Новокузнецке первые одиннадцать домов подключены к газу

фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА
Распределительный газопровод был построен в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Сергей Кузнецов.
Голубое топливо стали получать жители улиц Братская, Морская, Осенняя и Ушакова.
В ближайшие дни данный ресурс получат еще 39 домовладений.
Напомним, что работы проводятся за счет федерального бюджета, при этом горожанам предоставляется субсидия в размере 240 тысяч рублей.
Как уточнил Сергей Кузнецов, до конца нынешнего года всего планируется перевести с угольного отопления на газовое 5945 домовладений. Это станет важным шагом для улучшения экологической ситуации в южной столице Кузбасса.