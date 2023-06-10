В Кузбассе высадили миллион деревьев в рамках акции «Сад Памяти–2023»

Фото: пресс-служба АПК

Юбилейный сеянец ели обыкновенной будет расти в Новокузнецком муниципальном округе.

Напомним, что международная акция «Сад Памяти» стартовала в 2020 году. Она проводится, чтобы увековечить память погибших в Великой Отечественной войне. С 2020 по 2022 год в Кузбассе в общей сложности высадили 1,3 миллиона деревьев, а в нынешнем к ним прибавится еще более миллиона, так как посадки будут продолжаться. В них участвуют жители всех муниципальных образований. Высаживаются саженцы хвойных и лиственных деревьев, декоративных и плодовых кустарников.

- Такой отзыв в сердцах кузбассовцев этот проект нашел потому, что это не просто возможность озеленить дворы и аллеи городов, восполнить лесной фонд. Эта акция - дань памяти нашим героическим предкам, которые ценой своих жизней завоевали отстояли мир, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.