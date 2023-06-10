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НовостиОбщество10 июня 2023 2:43

Коронавирус в Кузбассе: плюс 15 заболевших

Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это на 23 меньше, чем день назад.

По состоянию на утро 10 июня всего в Кузбассе выявлено 228 174 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа - 15 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 27 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 224 865 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 257 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3 052.