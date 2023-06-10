В Кузбассе менеджер-кассир финансовой компании оформляла кредиты на жителей, не сообщая им

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Менее чем за три месяца она успела присвоить около 370 тысяч рублей.

28-летняя жительница Мариинска придумала схему личного обогащения - работая в микро-кредитной организации, она получила доступ к базе данных земляков, ранее обращавшихся для оформления договора потребительского займа. Используя свое служебное положение, она стала стала оформлять кредитные договоры на имя таких граждан. В результате 22 бывших заемщика оказались с просроченной задолженностью не подозревая об этом.

О махинации стало известно, когда двое клиенток захотели вновь взять кредиты.

Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, женщинам было отказано в выдаче средств под предлогом имевшейся задолженности. Гражданки возмутились и заявили, что выполнили все договорные обязательства. Для проверки ситуации руководство организации обратилось в правоохранительные органы. В результате мошенница была установлена. Свою вину она признала и написала явку с повинной.

Мариинский городской суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также она обязана выплатить причиненный материальный ущерб.