Воспитанник новокузнецкого хоккея сохранил интригу в финале Кубка Стэнли

пресс-служба Национальной хоккейной лиги

Вратарь Сергей Бобровский был признан второй звездой третьего матча финальной серии самого престижного клубного турнира.

Его «Флорида Пантерз» впервые в своей истории выиграла матч в финале Кубка Стэнли. «Пантеры» уже доходили до этой стадии в 1996 году, но тогда команда из Санрайза уступила «Колорадо» в четырёх играх.

В этом году «Флорида Пантерз» бьется с «Вегас Голден Найтс». И первые две встречи уступила. Игра в финальной стадии идет до четырех побед одного из соперников, и интрига могла умереть досрочно, если бы не наш земляк.

«Флорида» сумела выстоять в овертайме благодаря феноменальной игре Бобровского, который раз за разом отражал броски соперников. А затем Картер Верхеге забросил в ворота «Голден Найтс» победную шайбу.

На счету новокузнечанина в этой игре было 25 спасений.

Правда, пока в серии его команда уступает со счетом 1:2.