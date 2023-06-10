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НовостиОбщество10 июня 2023 6:55

В День России в Кузбассе ограничат продажу алкоголя

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

12 июня в регионе по традиции вводится запрет на реализацию спиртных напитков в организациях розничной торговли.

Это необходимо для обеспечения общественного порядка во время праздничных мероприятий.

В соответствии с региональным законодательством, алкоголь нельзя будет купить в организациях розничной торговли, но запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

В следующий раз ограничение будет введено на День молодежи, отмечаемый 27 июня.

Отметим, что в мае-июне полицейские в ходе проверок в Кемерове выявили восемь точек розничной торговли, продававшие спиртное во время действия запретов.