В кузбасском городе утонул 9-летний ребенок

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Он купался вместе с друзьями в котловане неподалеку от частных домовладений.

В связи с данным фактом Следственным управлением СКР по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении, по предварительной информации 9-летний мальчик предложил своему брату и двум друзьям отправиться купаться. Во время купания он зашел в воду дальше всех и стал тонуть, не сумев выплыть на поверхность. Остальные участники купания отправились домой и рассказали о случившемся родителям. Тело ребенка в итоге было обнаружено отцом одного из купальщиков.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.