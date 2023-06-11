В Кемерове задержали гастролера - любителя чужих телефонов

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Он успел совершить грабеж и две кражи.

27-летний житель Анжеро-Судженска был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы в областном центре после нападения на 19-летнего местного студента техникума, у которого он на улице вырвал из рук телефон и попытался скрыться. Задержанный рассказал, что накануне он распивал алкоголь вместе со знакомым. В какой-то момент деньги у него закончились, и он решил совершить грабеж, чтобы восполнить финансовую брешь.

В ходе расследования этого преступления, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, выяснилось, что злоумышленник причастен еще и к двум кражам телефонов, совершенным на территории Заводского района Кемерова.

Теперь анжерцу грозит срок сразу по двум статьям УК РФ. В совокупности - до пяти лет реального лишения свободы. А пока он заключен под стражу по ходатайству следователя.