Житель Кузбасса согласился спасти свои деньги и лишился более миллиона рублей

Фото: архив КП

Его уговорил перевести средства на безопасный счет «старший специалист банка».

54-летнему прокопчанину позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются украсть деньги с его счета, оформив от его имени два кредита. И предложил вкладчику самому оформить эти займы, обналичить и перевести на якобы защищенный счет. Вместо того, чтобы сразу прекратить разговор и обратиться в полицию или непосредственно в отделение своего финансового учреждения, доверчивый прокопчанин согласился выполнить инструкции от банковского работника. На указанные реквизиты он перечислил, добавив еще и свои накопления, более 1,2 миллиона рублей. После этого «старший специалист» пропал, а вместе с ним - и все перечисленные средства.

Сейчас по данному факту, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если лжебанкира установят и задержат, ему за мошенничество будет грозить до десяти лет лишения свободы.