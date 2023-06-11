В Кузбассе полицейские нашли двух загулявших подростков

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Они самовольно покинули социальное учреждение и не вернулись.

13-летний и 17-летний подростки - обоих звали Данилами - воспитывались в одном из социальных учреждений города Прокопьевска. В пятницу они ушли в неизвестном направлении, никого не предупредив.

Сотрудники полиции, получив заявление о пропаже подростков, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска. Ориентировка на без вести пропавших была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, а также направлена в СМИ и соцсети.

В воскресенье несовершеннолетние были найдены сотрудниками уголовного розыска в поселке Лучшево Прокопьевского муниципального округа. Как выяснилось, подростки отдыхали у своего знакомого. По предварительным данным, противоправных действий в отношении них не совершалось.