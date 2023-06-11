В Кемерове на пожаре спасли пять человек, в том числе двух детей

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Причиной возгорания в многоквартирном жилом доме стало курение.

Пожар случился в областном центре на улице Новогодней. К моменту прибытия пожарных шел густой дым из квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания. Бойцы газодымозащитной службы провели разведку, в ходе которой, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу, были спасены пять жильцов, в том числе два ребенка. Еще 12 человек смогли выйти из дома самостоятельно. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.

Одновременно с действиями по спасению людей проводилась ликвидация открытого огня. В результате пожара обгорели мебель и вещи на площади в 20 квадратных метров.